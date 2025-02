La Police cantonale vaudoise a signalé vendredi la disparition d’un chauffeur-livreur âgé de 40 ans. Ce dernier a effectué une livraison à Semsales mercredi à 14 h. Il était ensuite attendu à Puidoux, mais n’est jamais arrivé à destination. Sa Renault Master gris immatriculée VD-628 460 n’a pas non plus été retrouvée. L’homme correspond au signalement suivant: 170 cm, corpulence moyenne, cheveux noirs et courts. Il porte une barbe et des lunettes de vue et a les yeux bruns.