Le «nouveau shérif en ville» et le retour du darwinisme social

Passé plus que parfait

L’attaque est groupée, avec un objectif explicite: faire des économies. Comme souvent en politique, on peut cependant y déceler d’autres motivations, plus anciennes. On gèle le déboursement de nombreuses aides fédérales. On ferme l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Maintenant le nouveau gouvernement cible Medicaid, le programme fédéral d’assurance santé pour les Américains les plus démunis, alors qu’une partie de la population ne peut pas payer ses frais médicaux élevés et est incapable de se payer une assurance, synonyme de billet d’entrée dans un hôpital.

En faisant tout cela, l’administration Trump et ses sbires visent clairement les plus faibles. La recherche de dépenses «somptuaires» réalisées pour ceux qui visiblement ne le…