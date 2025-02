Le Conseil d'Etat ne ferme pas la porte à une analyse autour de l'équité entre les districts

Analyser les prestations à la population sous le prisme de l’équilibre entre les régions n’est pas chose aisée. Une telle étude pourrait être réalisée d’ici à la fin de l’année 2025.

PHILIPPE HUWILER

POSTULATS. Le Conseil d’Etat a mis deux ans pour répondre qu’il faudra encore patienter un peu… Il faut rappeler que le sujet est pour le moins compliqué: une analyse de l’équilibre entre les régions, sous l’angle de la répartition des investissements et des prestations à la population. Telle est la demande émanant de deux postulats, le premier de Nicolas Kolly (udc, Essert) et Bernhard Altermatt (centre, Fribourg) et le second d’Armand Jacquier (ps, Romont) et Gaétan Emonet (ps, Remaufens).

Dans sa réponse commune aux deux textes, le Conseil d’Etat relève qu’une telle analyse «sous l’angle de…