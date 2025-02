Le skiathlon: une épreuve douloureuse, stressante et technique

Près de 150 fondeurs ont participé à l’avant-dernière manche de la Coupe fribourgeoise dominée par une ex-championne du monde.

Dimanche au col du Jaun, il a fallu (r)apprivoiser le skiathlon organisé par le Glisse-Club Romont.

Cette discipline olympique peu pratiquée alterne style classique et skating et avantage les plus polyvalents. Eclairage.

VALENTIN THIÉRY

SKI DE FOND. Un ski mal rangé, un bâton sur la piste: chez les enfants, c’est un peu le foutoir, au col du Jaun. Avec son acolyte, heureusement que David, bénévole de l’Etoile de Grattavache-Le Crêt, remet un peu d’ordre dans la zone réservée aux manipulations. Chaque fondeur a son emplacement. En un changement de skis de quelques secondes voire minutes, il passe du style classique au skating en plein milieu de l’épreuve.

Voilà la…