Marc Savary, une vie désormais calme après la tempête

Le Gruérien Marc Savary a vécu une série de turbulences avant de trouver, à l’approche de ses 45 ans, sa voie dans son attachement au sport et à la région.

THOMAS CHRISTEN

Lorsqu’il a enfilé ses premiers patins de hockey dans son enfance, il était loin de se douter que la vie l’entraînerait sur un terrain bien plus glissant. Bien qu’il soit né à Fribourg quarante-cinq ans plus tôt, à la question de ses racines, Marc Savary insiste: il est avant tout originaire de Riaz. C’est dans ce village, ainsi qu’à Bulle que ce supporter de Gottéron a passé le plus clair de son temps, jusqu’à son déménagement à La Tourde-Trême, survenu il y a quatre ans.

Le jeune Gruérien commence sa vie professionnelle comme paysagiste, enchaînant les emplois dans la région avant de créer sa propre entreprise à Riaz,…