Pas de compétition à Moléson samedi

SKI FREESTYLE. Le My First Contest, ultime étape du Tour freestyle fribourgeois qui devait avoir lieu ce samedi à Moléson, a «99,9% de chances d’être annulé». Responsable du freestyle à l’Association cantonale de ski et de snowboard, Christophe Weissbaum poursuit: «Je ne me fais pas d’illusions à la vue des prévisions météo. C’est dommage, car nous essayons de redynamiser la discipline dans le canton, mais sans neige, c’est compliqué.» Saison blanche donc pour le freestyle fribourgeois avec l’annulation de ses cinq compétitions. GR