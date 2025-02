SKI-ALPINISME. Le Gruérien Rémy Dénervaud a remporté samedi la Verticale du Lac-Noir. L’athlète des Sciernes-d’Albeuve a bouclé les 2,8 kilomètres et 450 mètres de dénivelé positif en 21 minutes. A noter également les succès de Mahé Weber et de Yanis Mooser (Pringy), respectivement en U20 et en U16. GR