Riaz inaugure la saison de concerts de l’HFR

RIAZ. Les patients de l’antenne riazoise de l’Hôpital fribourgeois (HFR) profiteront ce mardi d’un concert depuis leurs chambres. De 15 h à 17 h, Prune Karlen (chant) et Pablo Demena Fantou (guitare) arpenteront les couloirs avec «un répertoire allant de la chanson française au folklore suisse, en passant par les standards du jazz et du swing», communique l’HFR. «Cet événement inaugure la saison 2025 des concerts à l’hôpital.» Quatre autres dates suivront: le 10 avril et le 26 juin à Fribourg, le 20 septembre à Meyriez et le 19 novembre à Tavel. Ces moments «apportent joie et bonne humeur, des émotions très importantes pour le processus de guérison», exprime Marc Devaud, directeur général de l’HFR, dans le communiqué. Cette offre «de qualité professionnelle» est née d’un partenariat…