Tribune libre

Circulation bloquée

A propos du trafic et des passages à niveau en ville de Bulle.

Un récent mercredi pluvieux, vers 15 h, la circulation était interrompue sur les rues de Vevey et de Saint-Denis. Et pour cause, les barrières des passages à niveau sont restées abaissées pendant douze minutes consécutives pour les passages de quatre convois de trains d’affilée. De longues colonnes de véhicules se sont formées, depuis le passage à niveau d’une part jusqu’au giratoire de la rue de Vevey et d’autre part jusqu’à celui avant le passage de l’Union, et même au-delà. Dès lors, les deux ronds-points étaient barrés pour les véhicules circulant dans le sens opposé. De plus, la circulation venant des rues adjacentes depuis l’ancienne gare et la place des Alpes était également bloquée.

Après le 2e…