En balade aux carnavals de Châtel-Saint-Denis et de Romont

CHÂTEL-SAINT-DENIS . Un beau week-end sous le soleil pour «Le Carnaval de Châtel-Saint-Denis déroule le tapis rouge». Cette 51e édition a attiré quelque 20 000 personnes, dont 9000 rien que pour le cortège qui a vu défiler une vingtaine de chars. «Nous sommes très satisfaits et, en plus, la météo a été de notre côté. Le bilan est plus que positif», explique Noémie Colliard, présidente du comité d’organisation. La jeune femme mentionne également l’excellent accueil réservé au groupe de rock Hijack, qui s’est produit vendredi soir à la cantine: «Il y a eu une très bonne ambiance, tout comme lors de la soirée du samedi soir. Tout s’est déroulé dans des conditions optimales.»

Pourtant, à quelques jours du début des festivités, l’équipe du carnaval recherchait encore des bénévoles: «Grâce à un…