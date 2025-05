Les Lions de Genève se sentent «capables de gagner» contre Fribourg Olympic en finale

Patrick Pembele et «ses» Lions de Genève espèrent déjouer les pronostics contre Fribourg Olympic en finale des play-off de Ligue nationale A.

GLENN RAY

BASKETBALL. Le défi est de taille pour Patrick Pembele et les Lions de Genève. Dès ce samedi, le coach attalensois et ses joueurs affrontent Fribourg Olympic en finale des play-off de Ligue nationale A. «On essaie de ne pas trop se concentrer sur l’ogre qu’on aura en face. Une finale, on la joue pour la gagner.»

Face au sextuple tenant du titre, les Genevois ne partent pas avec la faveur des pronostics. Le Veveysan de 33 ans en est conscient. «Fribourg est une équipe incroyable, qui peut faire craquer son adversaire grâce à sa seule intensité physique. Pour régater, il faudra déployer la même énergie tout en gardant notre identité de jeu…