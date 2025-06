Groupe E veut rassurer après les départs et les licenciements

Le licenciement de 168 collaborateurs, le départ du directeur Technique et infrastructures puis du directeur général ont offert une image ternie du Groupe E. Mais son conseil d’administration assure que l’entreprise reste saine, que sa stratégie générale n’a pas changé et qu’elle a les moyens de l’assumer.

XAVIER SCHALLER

ÉNERGIE. Après avoir été bien secoué, Groupe E a besoin de communiquer et de rassurer. «Non, nous ne nous retirons pas du marché de l’installation, comme on a pu l’entendre», a affirmé hier Pierre Varenne, président du conseil d’administration, lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’entreprise à Granges-Paccot. Et non, la santé financière de l’entreprise n’est pas vacillante. Des changements vont intervenir, mais la stratégie générale reste inchangée:…