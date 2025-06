La fédérale de gymnastique, ces «Jeux olympiques suisses»

L’historique et traditionnelle Fête fédérale de gymnastique s’ouvre ce jeudi à Lausanne.

Durant dix jours, spectacles et compétitions s’enchaîneront sans interruption.

Un rassemblement polysportif XXL que près de 500 gymnastes régionaux vivront de l’intérieur.

QUENTIN DOUSSE

GYMNASTIQUE. A la fois séculaire et moderne, compétitive et festive, éclectique, inclusive et intergénérationnelle. La Fête fédérale de gymnastique (FFG) est tout cela et bien plus encore. Ceux qui y participent le disent: ces «Jeux olympiques suisses» – organisés tous les six ans – marquent la carrière de tout gymnaste. Par sa portée historique d’abord, son gigantisme ensuite, son ambiance unique enfin.

Enfin ou surtout à entendre Charlotte Glannaz, de la FSG Bulle: «Même si vous n’êtes pas du monde de la gym, venez…