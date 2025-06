La garde-robe du XVe siècle au centre de la fête de la Saint-Jean, à Gruyères

Plus de 3000 personnes ont découvert les secrets des vêtements médiévaux et de leur fabrication, ce week-end à Gruyères.

ERIC BULLIARD

Après les sciences en 2024 et les jeux en 2023, la fête de la Saint-Jean, au château de Gruyères, se plaçait ce week-end sous le thème du vêtement. Près de 3100 personnes sont venues découvrir les tendances et les codes vestimentaires du XVe siècle, annonce un communiqué de presse.

«Dans la cour du château de Gruyères, les visiteuses et visiteurs ont découvert toutes les subtilités de l’habit comme de l’équipement militaire, lors d’un défilé de mode à la manière des créatrices et créateurs actuels.» Des reconstitutions ont aussi permis au public de se familiariser avec la fabrication des draps de laine: au XVe siècle, en ville de Fribourg, cette industrie…