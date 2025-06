Morat-Fribourg limite les inscrits

COURSE À PIED. La 91e édition de Morat-Fribourg aura lieu les 4 et 5 octobre prochains. Après une édition anniversaire record à 15 900 participants en 2024, la direction de la course commémorative a opté pour des ajustements annoncés mercredi en conférence de presse à Villarssur-Glâne. Le nombre de coureurs a été plafonné à 4000 le samedi et 13 000 le dimanche, journée lors de laquelle les inscriptions sur place ne seront pas possibles. Pour permettre «une meilleure répartition des flux» sur le parcours, des blocs de départ de 200 à 650 participants seront aussi introduits. Les deux nouveaux formats lancés l’an passé sont reconduits: la Course des Téméraires aura lieu samedi soir en marge du Mini Morat-Fribourg, le Trail Moitié-Moitié de 26 km dimanche.

La course est désormais portée par…