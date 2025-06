Une exposition sur Jean Tinguely pour petits et grands

ATTALENS. Jusqu’au 22 juin, la salle polyvalente d’Attalens accueille l’exposition Les boîtes à outils de Jean Tinguely. Créée par Roland Besse il y a 20 ans dans le cadre de son travail pour la Vallée de la jeunesse de Lausanne, elle permet aux enfants de découvrir le travail de l’artiste qui aurait fêté cette année son 100e anniversaire (lire en pages 2 et 3). «On cherchait un artiste suisse qui parle aux enfants. Très rapidement, Jean Tinguely était sorti du lot», explique le président du Conseil général de la commune veveysanne. Les familles et les curieux peuvent découvrir cette exposition le week-end et les jours fériés de 10 h à 18 h. RG