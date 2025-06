A VTT, s’amuser c’est gagner

Entre autres raisons du succès de la Bike Revolution à Gruyères, son parcours. Parcours rapide et technique sur lequel L’Homme s’est rassuré et Bard s’est distingué.

QUENTIN DOUSSE

VTT. «Cool, mega cool, hyper ludique, technique et super rapide.» Des vainqueurs alémaniques Ramona Forchini et Marcel Guerrini aux jeunes régionaux Julien Bard et Lucie Droux, le parcours de la Bike Revolution à Gruyères a plu. Malgré la pluie tempétueuse qui s’est abattue dimanche après-midi sur la cité comtale durant une épreuve élite masculine raccourcie (lire ci-dessous).

Ceux qui ont pris leur pied ont – chacun à leur niveau – brillé. Tout sauf un hasard. Pour dompter une boucle parcourue jusqu’à huit reprises, il vaut mieux l’apprécier. Et s’y être spécifiquement préparé, sachant qu’aux pièges du terrain…