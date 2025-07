Découvrir le Mont-Vully en Segway, une question d’équilibre

Sur des rails, sur la route, sur l’eau ou dans les airs, cet été La Gruyère embarque avec des véhicules peu ordinaires. Pour ce troisième épisode, direction le Mont-Vully pour une balade tranquille sur un Segway.

XAVIER SCHALLER

Tout le monde est prêt, avec casque sur la tête et envie de bien faire. Mais observant ces drôles d’engins sur le parking de l’Hôtel de l’Ours, à Sugiez, un doute subsiste quant à la pertinence de mettre un pied dessus, et même les deux. Car le Segway PT – un gyropode selon la terminologie officielle (lire encadré) – défie la logique et le bon sens: avec deux roues parallèles, ça doit tomber. «Il faut tout changer dans la tête, le vélo reste dans le garage», lance Silvia Blaser. Guide depuis neuf ans chez Mobileo, elle a des intonations d’outre-Sarine et le sens de…