La 31e édition de l’Open Air Cinéma

CINÉMA. Ce mercredi marquera le retour du cinéma à ciel ouvert dans l’enceinte du Belluard. L’événement, qui avait déjà réuni près de 6600 spectateurs en 2024, annonce un programme varié qui devrait satisfaire amateurs comme cinéphiles. Il s’étend sur 31 soirées, soit jusqu’au 23 août 2025. Des films familiaux tels que Flow, Lilo et Stitch ou Dragons côtoieront ainsi diverses productions primées lors de festivals, comme Friedas Fall, The Substance ou encore Black Dog, Grand Prix de la dernière édition du FIFF. Deux soirées spéciales mettront également en lumière des films de réalisation helvétique, notamment Les vies d’Andrès, par le réalisateur fribourgeois Baptiste Janon. Le Movie Bar et la caisse du cinéma seront ouverts tous les jours dès 20 h. Programme et prévente sur …