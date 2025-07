La Gruérienne Julie Böhning et son équipe font monter des satellites à leur orbite finale

Ils et elles ont moins de 30 ans, viennent de la région et se distinguent par une aptitude hors du commun. Notre série d’été oriente les projecteurs sur ces jeunes talents, à l’image de Julie Böhning, 26 ans. Elle a cofondé et dirige la start-up PAVE Space, qui prépare un véhicule spatial pour convoyer des satellites.

XAVIER SCHALLER

On avait quitté Julie Böhning en octobre dernier à Payerne, après le premier vol du Colibri, la fusée réutilisable du Gruyère Space Program (GSP). On la retrouve à Crissier, toujours souriante, au siège de PAVE Space SA, la start-up qu’elle a cofondé. L’ambition a grandi mais reste la même: l’industrie spatiale. Les participants en grande partie aussi. «Le projet Colibri a duré six ans. A la fin, on était une quinzaine d’étudiants bénévoles. Beaucoup ont pu…