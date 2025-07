Lozange à la tour du Sauvage

ROMONT. La tour du Sauvage de Romont prêtera son acoustique à l’artiste fribourgeois Lozange jeudi à 20 h 30. Dans leur communiqué, les organisateurs annoncent un répertoire «poétique et dansant, parfois mélancolique, mais toujours porté par une note d’espoir». L’entrée est libre, avec chapeau à la sortie. Les réservations sont conseillées via l’Office du tourisme, les places étant limitées. Dès le lendemain, le lieu se métamorphosera en galerie. Les jumelles Laeticia et Nathalie Chammartin y dévoileront Errance en Duo – la Lueur des Ombres, une série de portraits à quatre mains, entre bois et toiles. Le vernissage aura lieu vendredi 25 juillet de 17 h à 20 h. L’exposition se poursuivra jusqu’au 31 juillet, selon des horaires variables. Plus d’informations sur www.romontregion.ch. VC