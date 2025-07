Natation: le trio gagnant du SP Bulle

NATATION. Morgan Steinackre est un coach heureux: ses nageurs ont décroché six médailles lors des championnats de Suisse espoir, en fin de semaine passée à Sursee (LU). «Ces quatre jours ont été magnifiques, savoure l’entraîneur principal du Sporting Bulle Natation (SPB). Notre équipe est montée en crescendo jusqu’au bouquet final de samedi.»

Un bouquet final qui a vu trois de ses protégés monter sur le podium. Si les Bullois Fabio Dos Santos (M15) et Noé Descloux (M14) ont décroché l’argent sur 200 m brasse, Matteo Descloux (photo) a, lui, été sacré champion de Suisse M12. Son deuxième titre, après celui sur 100 m brasse vendredi, et sa troisième médaille, après l’argent sur 100 m dos jeudi. «Matteo est transcendé par la compétition et par l’enjeu», précise Morgan Steinackre.

Sérénité et…