Nues et culottées

FRANCE5, MERCREDI À 21 H

Objectif Val de Loire

Pour cette nouvelle aventure au féminin, Zoé et Louise se montrent plus déterminées que jamais à atteindre leur objectif. Toujours nues et sans argent, elles partent cette fois de la forêt de Tronçais, dans l’Allier, pour rejoindre le Val de Loire avec en tête un grand rêve: apprendre à faire une cascade avec un cascadeur ou une cascadeuse professionnelle. Cette drôle de quête promet son lot de rencontres insolites, de hasards bienfaisants et de moments de nécessaire lâcher-prise pour donner vie à ce pari singulier. ■