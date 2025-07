née Colliard

GRATTAVACHE

Rose-Marie Sonney-Colliard, dite Rosette, s’en est allée retrouver son cher Jo le dimanche 20 juillet, entourée de l’amour des siens au Foyer Saint-Vincent à Vuadens. Une cérémonie a eu lieu en l’église Saint-Martin, le mercredi 23 juillet.

Rose-Marie est née le 21 mai 1943 à Grattavache. Entourée d’une famille aimante, elle est très proche de ses parents et est choyée par son frère Norbert. La naissance de son frère René, neuf ans plus tard, vient agrandir la fratrie. Françoise Duvoisin, son amie d’enfance, et Françoise Vial seront pour elle comme des sœurs.

A 16 ans, elle rencontre Jo. Ils se marient en 1964 et ont la grande joie d’accueillir quatre enfants: Roselyne, Martial, Patricia et Nicholas. Rosette est une maman aimante et transmet ses valeurs et son…