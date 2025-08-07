«Je peux aider en défense centrale», le Bullois Ryan Fosso entame sa deuxième saison aux Pays-Bas

FOOTBALL. Ryan Fosso va entamer sa deuxième saison en Eredivisie dès ce vendredi (20 h). Toujours sous les couleurs jaune et verte du Fortuna Sittard, le milieu axial bullois reçoit Go Ahead Eagles en lever de rideau du championnat hollandais. Titulaire indiscutable l’an dernier et durant la préparation, le besogneux droitier de 23 ans compte peaufiner les détails pour franchir un cap, notamment en continuant d’explorer une nouvelle position.

En quoi votre situation est différente par rapport à l’été passé, à votre arrivée au club?

Ryan Fosso: Collectivement, on est plus prêts. Les places n’ont pas trop changé. On a un peu plus de confiance. Je sens par contre toujours le même enthousiasme à commencer une nouvelle année. Personnellement, j’ai davantage de repères. Je connais mieux mes…