Avant le coup d’envoi

sam, 23. aoû. 2025

PROMOTION LEAGUE
4e journée

QUENTIN DOUSSE

Après son court revers face à Bâle M21 (2-3), le FC Bulle effectue son plus long déplacement de la saison ce samedi (18 h) à Paradiso.

Hors jeu. Deux joueurs manqueront au Tessin: Azemi et Kisisa (blessés).

Enjeu. Pour reprendre sa marche en avant, l’objectif prioritaire, le FC Bulle «devra être bien meilleur défensivement, souligne son entraîneur Jean-Philippe Lebeau. La clé? L’état d’esprit. Ce n’est qu’en étant un collectif fort qu’on s’en sortira.»

L’adversaire. Paradiso est un club voisin de Lugano ne ressemblant à aucun autre. Par son fonctionnement notamment, 40% de son capital étant détenu par l’ancien grand attaquant argentin Maxi Lopez. «C’est une équipe atypique, costaude et roublarde sur son synthétique.» Terrain où les Gialloverdi…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses