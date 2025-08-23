Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

4e journée

QUENTIN DOUSSE

Après son court revers face à Bâle M21 (2-3), le FC Bulle effectue son plus long déplacement de la saison ce samedi (18 h) à Paradiso.

Hors jeu. Deux joueurs manqueront au Tessin: Azemi et Kisisa (blessés).

Enjeu. Pour reprendre sa marche en avant, l’objectif prioritaire, le FC Bulle «devra être bien meilleur défensivement, souligne son entraîneur Jean-Philippe Lebeau. La clé? L’état d’esprit. Ce n’est qu’en étant un collectif fort qu’on s’en sortira.»

L’adversaire. Paradiso est un club voisin de Lugano ne ressemblant à aucun autre. Par son fonctionnement notamment, 40% de son capital étant détenu par l’ancien grand attaquant argentin Maxi Lopez. «C’est une équipe atypique, costaude et roublarde sur son synthétique.» Terrain où les Gialloverdi…