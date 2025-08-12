Concerts, spectacles, conférences... La sixième édition du Chapit’O a confirmé son succès à Bulle

Après six semaines et une quarantaine de spectacles, le Chapit’O a clos son édition 2025 ce week-end. Rencontre avec sa cofondatrice, Magali Pasquier.

BULLE. La formule a fait ses preuves et la manifestation a trouvé son public: la sixième édition du Chapit’O s’est achevée dimanche à Bulle, après six week-ends de concerts, spectacles, conférences et autres joyeusetés pour tous les publics. Une quarantaine de propositions au total, qui ont réuni plus de 2000 personnes, estime Magali Pasquier, cofondatrice et l’une des responsables de ce «lieu de confluences social, culturel, local», comme il se définit lui-même.

L’affluence paraît un peu moindre que celle de l’année dernière, mais elle s’est révélée plus régulière, poursuit Magali Pasquier. Lors de l’édition précédente quelques…