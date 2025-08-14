Cure de jouvence à la Condémine

Antépénultième de 1re ligue féminine en juin dernier, le FC Vuisternens/ Mézières (FCVM) s’est offert un lifting cet été. Exit Steve Julmy, place à Gaetano Schiliro – toujours assisté par Christian Scarfo – sur le banc de la Condémine. Le Lacois de 50 ans prend les commandes d’une équipe rajeunie (n.d.l.r.: 23,5 ans de moyenne d’âge) par l’arrivée «d’une dizaine de joueuses dynamiques».

Parmi elles figure notamment Jessica Conus, de retour au bercail après une escale à Yverdon Sport (en ligue B). La défenseuse de 20 ans intègre un dispositif (en 4-3-3) que Gaetano Schiliro veut «combatif et compétitif». En clair, une équipe «de caractère, qui construit le jeu depuis l’arrière et attaque avec des latérales offensives», détaille l’entraîneur inspiré par l’Espagne durant le récent Euro…