De retour du Québec, Basile Sansonnens «veut prouver» contre Gottéron

HOCKEY SUR GLACE. De retour de Rimouski au Québec, Basile Sansonnens affrontera Fribourg-Gottéron ce vendredi (19 h 30) au Sentier avec le Lausanne HC. Cette rencontre s’inscrit dans le tournoi amical des Hockeyades et marque le début de sa première saison en professionnel. Qu’en attend-il exactement? «Eh bien… réussir, répond le défenseur sorensois de presque 19 ans dans une récente vidéo de présentation de son club. Je sais que ça ne sera pas toujours facile. Mais si je travaille et je joue mon jeu, j’ai des chances de faire une bonne saison. Maintenant, c’est à moi de prouver ce dont je suis capable.»

Rendez-vous est donc pris le 9 septembre prochain pour la première ronde de National League. Le Lausanne HC de Basile Sansonnens se déplacera à Davos, tandis que Fribourg-Gottéron recevra…