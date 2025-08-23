Des cuves à l’accueil des clients

Manu Piller a passé plus de 30 ans à la production du fromage. Aujourd’hui, dans son tea-room et sa fromagerie de Semsales, il se consacre à l’accueil des clients, à la vente directe et aux visites des lieux.

VINCENT CAILLE

Une tape sur l’épaule, une poignée franche, un mot. Emmanuel Piller, dit Manu, fait son petit tour. Dans le tea-room de sa fromagerie, à Semsales, il passe de table en table. Tout le monde le connaît. Et lui connaît presque tout le monde. Ce matin d’août, la salle est bien remplie, les conversations vont bon train, la cafetière ronronne en continu. A droite, le bistrot – cafés, tisanes, bientôt le blanc. A gauche, la fromagerie – fondues, tranches de Gruyère, commandes qui s’empilent. Derrière les comptoirs, ça s’agite. Devant, le Veveysan de 58 ans orchestre.

Depuis…