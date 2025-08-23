BROC

Georgette Gremion s’est endormie paisiblement le vendredi 15 août 2025, à l’âge de 95 ans. La célébration du dernier adieu a eu lieu en l’église Saint-Othmar à Broc le lundi 18 août.

Georgette est née le 25 septembre 1930 à Gruyères, dans le foyer de Louis et Victorine Gremion.

Avec sa sœur jumelle, Charlotte, elles vinrent agrandir la fratrie après Marthe, née un an plus tôt et avant Geneviève, qui vit le jour en 1935.

Georgette avait 8 ans quand le décès de sa maman scinda la fratrie. Elle fut alors accueillie dans le foyer de sa cousine à Broc. Elle prit soin de cette dernière jusqu’à son décès en 1993. Georgette vécut dans ce village (et dans la même maison!) les 87 années qui suivirent, de sa scolarité à sa retraite bien méritée, en passant par ses années passées au sein de la…