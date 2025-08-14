En bref
Le chœur tessinois Calicantus en concert dimanche
Dimanche à 17 h en l’église de Gruyères, la commune et la paroisse accueilleront le chœur ambassadeur de Suisse Calicantus. Cet ensemble réputé et composé de jeunes chanteurs sort d’une tournée en Italie. Les Tessinois s’illustrent d’ailleurs souvent à l’étranger. Ils ont représenté à plusieurs reprises le pays lors de différents concours internationaux. A Gruyères, les artistes interpréteront des œuvres anciennes et contemporaines issues de nombreux pays. VAC