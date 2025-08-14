1

Opération sensible: pour la première fois, le festival Claviers d'alpages s'est déroulé au pied des Gastlosen

La 9e édition du festival Claviers d’alpages s’est ouverte mercredi soir, au Chalet du Soldat. Pour cette première en ce lieu, les organisateurs ont eu la délicate tâche d’y acheminer un clavecin. Reportage.

ANGIE DAFFLON

BELLEGARDE. Pas de grande salle de concert, pas de robes de soirée, pas de so…