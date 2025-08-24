Incendie dans une grange à Vuarmarens

Du fourrage serait à l’origine de l’incendie qui a ravagé ce week-end une grange à Vuarmarens, dans la Glâne. Le Centre d’engagement et d’alarme a été alerté samedi vers midi d’un fort dégagement de fumée dans une exploitation.

«Rapidement sur place, les pompiers de la Glâne ainsi qu’une patrouille de police ont localisé le sinistre dans une grange contenant des piles de fourrage», précise un communiqué de la Police cantonale.

Pour les besoins de l’intervention, «une partie du toit a dû être détuilée et deux grues commandées spécialement ont sorti le fourrage en combustion.» La route de Morlens a également dû être fermée à la circulation.

Personne n’a été blessé lors de cette intervention, ajoute la police. La famille habitant les lieux a été relogée chez des connaissances pour la nuit.

A noter que dans le district du Lac un autre incendie s’est déclaré samedi au centre du village de Liebistorf. Pour une raison que l'enquête tentera d'établir, un petit véhicule électrique monoplace stationné près d’un garage a pris feu. Une personne intoxiquée par les fumées a été conduite à l’hôpital.

Photo: Police cantonale Fribourg