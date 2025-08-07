L’IA, collègue de travail ou voleuse de job?

////// L’intelligence artificielle pourrait remplacer un bon nombre d’emplois en les automatisant.

////// Elle devrait aussi amener à des changements drastiques en termes d’organisation du travail, à l’échelle mondiale.

////// Qu’en est-il en matière de droit du travail? Pour tenter d’y répondre, voici le cinquième épisode de notre série

«Nos vies sous IA».

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

EMPLOI. Le refrain revient à chaque vague technologique: la promesse d’une arrivée de robots qui videra les bureaux. Avec l’intelligence artificielle (IA), le discours est encore plus abrasif. A juste titre? A en croire le dernier rapport de la banque d’investissements Goldman Sachs, l’IA pourrait remplacer l’équivalent de 300 millions d’emplois à temps plein dans le monde. Difficile de ne pas cligner des yeux devant…