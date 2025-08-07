La blessure de Rémi Bonnet reporte la réalisation de son rêve

Victime d’une fracture de fatigue, Rémi Bonnet a déclaré forfait pour Sierre-Zinal ce samedi. Le Charmeysan de 30 ans doit faire face à une longue absence inédite. Il en profite notamment pour aller pêcher. Retour à la course à la fin de ce mois.

VALENTIN THIÉRY

COURSE DE MONTAGNE. La 52e édition de Sierre-Zinal (31 kilomètres pour 2200 mètres de dénivelé positif) se déroulera sans Rémi Bonnet, samedi en Valais. Sans surprise, car le Gruérien n’a plus couru depuis près de deux mois, victime d’une fracture de fatigue au tibia pas encore complètement guérie. Sa douleur était déjà présente à Neirivue-Moléson mi-juin et était devenue problématique un peu plus tard lors d’un entraînement aux Etats-Unis. «J’avais fait un fatiguant voyage pour une étape des Golden Trail Series. Mentalement, ça…