La buvette de la patinoire des Paccots est fermée depuis juillet

LES PACCOTS. Depuis le début du mois de juillet, la buvette de la patinoire des Paccots est à l’arrêt. Les deux personnes qui l’exploitent depuis l’automne 2023 ont déposé le bilan de leur société. Affectées par cette faillite, elles ne souhaitent pas faire de commentaire.

Pour rappel, la patinoire des Paccots a fait l’objet d’une rénovation entre mars 2022 et octobre 2023 pour un montant de 6,3 millions de francs. Un restaurant modernisé avait alors été inauguré. Baptisé Les Dzotes, il propose 50 places à l’intérieur et autant sur une terrasse panoramique. «Avant, c’était petit et vieillissant. Aujourd’hui, on a un outil moderne, fonctionnel, avec une belle vue», souligne Daniel Maillard.

Et le conseiller communal en charge des bâtiments d’ajouter: «Nous voulons un repreneur pour la…