La chronique d'Isabelle Daccord: la forêt, notre bien le plus précieux

Je pose mon oreille… . ..sur la douceur d’une forêt. Je la cherche ces temps-ci, je la désire. La forêt me nourrit l’âme. Depuis les craquements de ses branches jusqu’aux notes de fraîcheur retenues dans ses sous-bois, tout en elle m’absorbe. Sauf les moustiques et les taons, je le reconnais. Mais comme ces piqueurs semblent également se raréfier, le combat contre leurs attaques s’en trouve facilité.

La forêt, c’est peut-être le bien le plus précieux – avec les rivières, les étangs et les lacs – qu’il m’ait été donné de fréquenter depuis mon enfance. Nous allions, bottes aux pieds, suivre le cours du ruisseau qui traversait la forêt que nous avions surnommée en famille le bois du renard. Nous y avons vécu des aventures fabuleuses dont je ressens encore les émotions.

Je commence seulement à…