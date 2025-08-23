La Glâne a lancé la chasse au maillot jaune

Le Groupe E Tour a débuté mercredi à Vuisternens-devant-Romont avec le succès du «revenant» gruérien Jérémy Schouwey. Précieux à un mois du marathon de Berlin.

QUENTIN DOUSSE

COURSE À PIED. Ni la pluie ni la nuit n’ont effrayé les 770 participants à la première étape du Groupe E Tour, mercredi soir à Vuisternens-devant-Romont. Sont passés entre les gouttes Jérémy Schouwey et Jennifer Azevedo, vainqueurs au bout de 10,1 kilomètres «cassepattes» (ou «casse-gueule» diront certains). La course au maillot jaune est lancée et se poursuivra au Mouret (27 août), à Léchelles (3 septembre), à Lentigny (10 septembre), pour se terminer à Fribourg (17 septembre) en nocturne.

Jérémy Schouwey n’en sera pas et pour cause: il courra le marathon de Berlin quatre jours plus tard. Objectif: tutoyer son…