A la Pinte des Mossettes, où poussent l’hibiscus et les choux

Le jardin potager et d’aromatiques de la Pinte des Mossettes a récemment ouvert ses portes aux visiteurs à l’occasion des rencontres des Jardins durables, organisées par le Parc naturel régional. Reportage.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

CERNIAT. Les premières gouttes font frémir les plus fragiles. L’astragale et l’immortelle se recroquevillent, tandis que les choux et les radis ne bronchent pas d’un cil. La pluie amplifie les odeurs: des effluves de foin et de menthe parviennent aux narines de la trentaine de curieux qui se sont déplacés sur les hauteurs de Cerniat malgré le temps maussade.

Mais ce soir de juillet, ce n’est pas à l’intérieur de la réputée Pinte des Mossettes – 17/20 au Gault&Millau – que l’on se presse. Ni pour la cuisine du chef étoilé Nicolas Darnauguilhem. Tous les regards sont…