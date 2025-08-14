La proposition ne plaît pas au SSP

Le Syndicat des services publics a réagi a l’avant-projet de loi mis en consultation par le Conseil d’Etat.

SOINS INFIRMIERS. Le Syndicat des services publics (SSP) a exprimé hier son mécontentement face à l’avant-projet de loi concernant la mise en œuvre cantonale de l’initiative fédérale «Pour des soins infirmiers forts», déposé le 7 juillet dernier. Selon le SSP, «rien n’est prévu concernant ce qui constituait pourtant le cœur de cette initiative: l’amélioration des conditions de travail et de rémunération des infirmiers et de l’ensemble du personnel de santé».

Pour rappel, l’initiative en question avait été acceptée par le peuple en novembre 2021. «C’était, alors, un véritable plébiscite pour tout le personnel de santé, au front durant la pandémie de Covid», souligne le syndicat,…