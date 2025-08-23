La revue sportive de...

Yasmine Ammar
19 ans, La Tour-de-Trême gardienne du FC Zurich
● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA 1re JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE DE FOOTBALL FEMININ
«Après l’Euro en Suisse cet été, j’ai hâte de voir l’engouement du public pour la Women’s Super League. J’invite les gens à venir au stade pour découvrir le foot féminin. Il s’est bien développé et ne doit plus être sous-estimé. Le jeu est propre, construit depuis l’arrière, et permet à de nombreuses jeunes joueuses de se montrer. Comme Iman (Beney) et Naomi (Luyet) avec Young Boys la saison passée, qui jouent aujourd’hui à Manchester City et à Hoffenheim. Moi aussi d’ailleurs, d’ici à la fin de mon contrat (en 2028) à Zurich, j’espère pouvoir partir à l’étranger. Dans le championnat d’Allemagne de préférence.»
