La tendre déclaration d’amour d’Areski

Il est l’homme de l’ombre, qui parfois vient prendre un peu de lumière. Avec Long courrier, Areski Belkacem sort son troisième album solo en 60 ans. Pas paresseux pour autant: compositeur, musicien et réalisateur, il se trouve derrière tous les disques, souvent aventureux, de Brigitte Fontaine. Sa compagne depuis plus d’un demi-siècle. «C’est mon amie, c’est mon amante, c’est ma maîtresse, mon ogresse», chante-t-il sur Mon amie, de sa voix de crooner et dans une diction qui rappelle celle de l’autoproclamée Reine des Kékés. Ensemble, parfois avec Jacques Higelin, ils ont exploré les limites de la chanson en la mêlant au théâtre et à la poésie, fusionnant rock, jazz et autres joyeusetés. En témoigne Baraka 80, qui vient également de sortir en…