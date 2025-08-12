La Veveyse et la Glâne seront représentées au Meeting international d'athlétisme de Fribourg

ATHLÉTISME. Soir de première pour le Meeting international de Fribourg ce mercredi dès 17 h 45 au stade Saint-Léonard. Plusieurs pointures suisses participeront à cette édition inaugurale. Le Veveysan Vincent Gendre et le Glânois Charles Devantay s’aligneront sur 400 m, tout comme la Belfagienne Audrey Werro, récente championne d’Europe M23 du 800 m. A noter aussi la présence de trois médaillés olympiques à Paris en 2024: Tony van Diepen (Pays-Bas, 800 m) ainsi que des jumelles anglaises Lina (400 m haies) et Laviai Nielsen (400 m). GR