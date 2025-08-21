Le banquier qui aimait la planète

BANDE DESSINÉE

Didier Quella-Guyot et Manu Cassier

ALBERT KAHN, L’ARCHIVISTE DE LA PLANÈTE

Glénat

Homme d’affaires génial, qui a compris avant les autres l’intérêt de s’ouvrir à l’Orient ou à l’Afrique du Sud, Albert Kahn a mis sa fortune colossale au service de la connaissance des sociétés humaines et de la paix. Didier Quella-Guyot (scénario) et Manu Cassier (dessin) ont décidé de remettre la lumière sur cet homme étonnant, qui dépensa son argent pour des desseins purement humanistes.

A la fin du XIXe siècle, L’archiviste de la planète décide de fournir des bourses d’études pour découvrir les autres sociétés et s’ouvrir à elles. Son objectif est de documenter photographiquement le monde tel qu’il est, loin des clichés de cartes postales, loin du sensationnel ou de l’actualité, au plus…