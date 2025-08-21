Le banquier qui aimait la planète

jeu, 21. aoû. 2025

BANDE DESSINÉE
Didier Quella-Guyot et Manu Cassier
ALBERT KAHN, L’ARCHIVISTE DE LA PLANÈTE
Glénat

Homme d’affaires génial, qui a compris avant les autres l’intérêt de s’ouvrir à l’Orient ou à l’Afrique du Sud, Albert Kahn a mis sa fortune colossale au service de la connaissance des sociétés humaines et de la paix. Didier Quella-Guyot (scénario) et Manu Cassier (dessin) ont décidé de remettre la lumière sur cet homme étonnant, qui dépensa son argent pour des desseins purement humanistes.

A la fin du XIXe siècle, L’archiviste de la planète décide de fournir des bourses d’études pour découvrir les autres sociétés et s’ouvrir à elles. Son objectif est de documenter photographiquement le monde tel qu’il est, loin des clichés de cartes postales, loin du sensationnel ou de l’actualité, au plus…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
