Le Gruérien Théo Golliard fait ses premiers pas en Super League

////// A 22 ans, Théo Golliard effectue ses débuts en Super League au FC Winterthour.

////// Le Gruérien savoure la confiance accordée à son poste favori de meneur de jeu.

////// Reportage au cœur du mythique et familial stade zurichois de la Schützenwiese.

QUENTIN DOUSSE, À WINTERTHOUR

FOOTBALL. On jouait la 75e minute samedi entre Winterthour et Young Boys (YB) lorsque le numéro 8 local décoche une frappe à l’entrée de la surface. «Oh c’est magnifique et c’est sur la latte! Théo Golliard à deux doigts de son premier but en Super League. Eh bien, il a dû vibrer autant que sa barre transversale…» s’emballe le commentateur TV depuis la vétuste tribune de la Schützenwiese.

Quatre centimètres (dixit son entraîneur) voire le double: c’est tout et à la fois le petit rien qu’il a manqué au…