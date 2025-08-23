Le street workout, quand la force rencontre la légèreté

Les Tourains Mike Correia et Lucie Oberson pratiquent le street workout.

Présentation d’un sport esthétique, qui allie force et technique.

Pour populariser la discipline, le Gruérien de 31 ans a créé les Phoenix of barz.

GLENN RAY

STREET WORKOUT. C’est l’histoire d’un couple qui défie la gravité. Lorsqu’ils s’élancent face au sol, Mike Correia et Lucie Oberson semblent presque léviter sur leurs barres parallettes installées au pied du château de Bulle. Du handstand (poirier) au flag (drapeau), en passant par différentes variations de la planche, le duo de La Tourde-Trême enchaîne les figures avec une facilité déconcertante. Et une légèreté indéniable. «Le street workout demande de la force pure, mais aussi de l’esthétique et une certaine grâce», précise la Gruérienne de 26…