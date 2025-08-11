Le taux de chômage reste stable en juillet par rapport à juin dans le canton de Fribourg

STATISTIQUES. En juillet, 2,4% de la population active fribourgeoise était au chômage. Une proportion stable par rapport au mois de juin, communique le Service public de l’emploi (SPE). Le canton compte ainsi 4330 chômeurs, «soit 29 de plus qu’en juin 2025 et 539 de plus qu’en juillet 2024». La Gruyère (2,5%) et la Glâne (2,2%) maintiennent leurs taux. Le pourcentage augmente de 0,1 point en Veveyse pour s’établir à 2,4%. La proportion de demandeurs d’emploi s’est maintenue à 4,9%, représentant 8913 personnes (13 de moins qu’en juin et 1117 de plus qu’en juillet 2024). «L’effet saisonnier a eu un impact positif dans le secteur du bâtiment et du génie civil», relève le SPE. Tensions commerciales et risques géopolitiques créent toutefois «un climat d’incertitude généralisé qui met sous…