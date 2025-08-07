Les animaux en ville (4): Rencontre avec le cafard, ce mal aimé

PAR ANGIE DAFFLON

D’un indésirable au simple visiteur

Invisibles ou familiers, de nombreux animaux partagent nos espaces urbains. Certains s’y sont glissés récemment, d’autres depuis des générations. Rencontre avec le cafard.

COHABITATION. Une ombre qui passe sur le plan de travail, des antennes qui dépassent d’un placard… Et quand nos regards se croisent enfin, la rencontre génère au mieux dégoût, au pire effroi. Il n’y a pas à dire, quand on a le cafard, on n’a pas le moral.

Cafard, dit-on. Ce n’est toutefois pas ainsi que les scientifiques nomment la bestiole. «Le mot “cafard” a une connotation négative, il désigne les quelques espèces qui nous posent problème. On parle plutôt de blattes, l’ordre des Blattodea comprend ces insectes et les termites», relève Sophie Giriens. Biologiste…