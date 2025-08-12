Les chansons de Renaud résonneront à la tour du Sauvage

ROMONT. Les activités culturelles se poursuivent cet été à la tour du Sauvage de Romont. Jeudi à 20 h, le groupe régional Maco interprétera des chansons du chanteur Renaud. Marc Descloux (chant et guitare), Christian Rhême (batterie et petit piano) ainsi que Pierre Spozio (basse électrique et chœur) emmèneront les spectateurs dans les différentes périodes du chanteur. L’entrée est libre. Il est conseillé de réserver auprès de l’Office du tourisme de Romont et sa région (www.romontregion.ch)au026 651 90 51. Le site historique accueillera également du vendredi 15 au jeudi 21 août les dessins de Natacha Juriens, qui allie dans ses œuvres la mer et le tarot de Marseille. VAC