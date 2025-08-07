Les Lions Clubs gruériens font un don à l’association Diabète Fribourg

Lors du dernier marché de Noël de Bulle, le Lions Club la Gruyère (50 membres masculins) et le Lions Club Moléson (40 membres mixtes) ont mené une action commune en faveur de l’association Diabète Fribourg. Leur stand proposant raclettes, vin chaud, thé et boissons a permis de récolter 8450 francs. Une somme gratifiée d’un supplément. «Comme le diabète figurait parmi les priorités nationales de Lions Suisse cette année, une contribution complémentaire de 4000 francs a été accordée par le mouvement, portant le don total à 12 450 francs», précise un communiqué. Le montant a été intégralement reversé à l’association fribourgeoise. «Il permettra de financer la création d’un webinaire à l’intention des enseignants, afin de les outiller pour accompagner les élèves diabétiques, tant en classe…